الأخبار: «مطعم مخزومي» يخلف «مطعم معوض»

A + A -

الأخبار: انتشر في الأوساط السياسية أخيراً مصطلح «مطعم مخزومي»، في إشارة إلى تحوّل منزل النائب البيروتي فؤاد مخزومي إلى محطة للوفود الأميركية والغربية التي تزور لبنان، لتناول الغداء أو العشاء.

وفي ما يشبه «شهادة الجودة» من السفارة الأميركية، يُطلب من مخزومي بشكل دائم تنظيم مآدب لأي وفد أميركي يزور لبنان، للقاء نواب وشخصيات من الفريق المعادي للمقاومة.

وفيما يبدو نائب بيروت في غاية السعادة بهذه الاستضافة لاعتقاده بأنها تعبّر عن متانة علاقته بالأميركيين، تلفت أوساط إلى أنه ورث هذه «المهمة» من آل معوّض الذين كانوا يُكلّفون بهذه المهمّة سابقاً، مع فارق أنّ «مطعم معوض» كان يموَّل من USAID، بينما يتكفّل صاحب «مطعم مخزومي» بكل المصاريف من جيبه الخاص!

يشار الى أن العشاء الذي أقامه مخزومي على شرف وفد وزارة الخزانة الاميركية، تطرق الى بحث مطول حول الاصلاحات الاقتصادية والمالي في لبنان، وقد جدد الوفد انتقاده «القيادات اللبنانية كافة، لأنها لا تريد تنفيذ اصلاحات وفق المعايير الدولية، ما يعني ان لبنان سيفقد كل إهتمام لاحقا، لا من قبل أميركا فقط، بل من كل العالم».