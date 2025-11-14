living cost indicators
الديار: براك: «تفكيك» حزب الله من دمشق

14
NOVEMBER
2025
بعض ما جاء في مانشيت الديار:

في جديد تصريحات المبعوث الأميركي توم براك المقلقة تجاه لبنان، قال «أن دمشق، بعيد انضمامها إلى التحالف الدولي لمكافحة «داعش»، سوف تسهم في «مواجهة» و«تفكيك» الشبكات «الإرهابية»، من بقايا التنظيم والحرس الثوري الإيراني وحماس وحزب الله.

 

وكتب براك على منصة «إكس»: «ستساعدنا دمشق من الآن وصاعدا بنشاط في مواجهة وتفكيك بقايا «تنظيم الدولة الإسلامية»، والحرس الثوري الإيراني، وحماس، وحزب الله وغيرها من الشبكات الإرهابية، وستقف شريكا ملتزما في الجهد الدولي لإرساء السلام».


موقف رسمي ام مجرد تمنيات!

وردا على تصريحات براك، اشارت مصادر نيابية «للديار» الى ان ثرثرة المبعوث الاميركي باتت مثيرة «للقرف»، كونه يتعامل مع دول وشعوب المنطقة بفوقية غير مقبولة، واذا كان كلامه مجرد محاولة لزيادة الضغوط على الدولة اللبنانية، لتبذل المزيد من التعاون في ملف «حصرية السلاح»، فانه يأتي بنتائج عكسية، لانه يمنح حزب الله المبررات الكافية للتمسك بعناصر قوته.

 

واكدت المصادر انه يضع الدولة اللبنانية ايضا في موقف حرج، حين يعيد الى الاذهان مسألة «تلزيم» دمشق للتدخل في الملف اللبناني، ويعيق التقدم المضطرد في العلاقات بين دمشق وبيروت، والتي تبذل السعودية جهودا مكثفة لتطويرها. ويبقى السؤال عما اذا كان يعبر عن حقيقة ما تريده واشنطن؟ ام مجرد تمنيات شخصية؟


الديار
