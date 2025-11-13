صحافي ينتقد تصريحات عقيص: حزب "القوات" محترف في حرق الجسور مع الشارع السُني!

A + A -

سأل الصحافي عبادة اللدن عبر حسابه على "فايسبوك": "لا أعرف كيف يعطي شخص بذكاء جورج عقيص هذه التمريرة الحاسمة لخصومه".

وأضاف اللدن: الصوت السني في دائرة زحلة يعادل أصوات الطوائف المسيحية مجتمعة، ومع ذلك للسنة مقعد واحد وللمسيحيين أربعة مقاعد.

أفهم أن الصوت السني تشتت في آخر انتخابات، لكن ليس بإمكانك أن تخرج على الإعلام وتقول إن النائب السني يجب أن يكون على مائدة معراب.

حتى لو كانت هذه نيتك، بالسياسة واللياقة والكياسة لا يصح أن تقول هذا الكلام على مسمع ٦٥ ألف صوت سني في الدائرة.

وسأل: من هو المرشح الذي يستطيع بعد الآن أن يحالفكم ويواجه الناخبين بهذا الشرط في برالياس ومجدل عنجر وقب الياس وتعلبايا وسعدنايل وكفرزبد؟

وختم اللدن: مرة بعد مرة، يثبت حزب "القوات" أنه محترف في حرق الجسور مع الشارع السني.