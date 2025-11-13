living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

حين تتحوَّل «الميكانيزم» إلى شاهد زور..!

13
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-


صلاح سلام -

لم تعد الحرب بين لبنان وإسرائيل مجرّد تبادلٍ للاتهامات أو خروقاتٍ ميدانية متقطّعة، بل صارت مواجهة سياسية مكشوفة على طاولة لجنة «الميكانيزم» الدولية، التي تحوّلت من هيئةٍ لمراقبة وقف النار إلى طرفٍ منحاز يوزّع الأحكام وفق مقاييس السياسة لا معايير العدالة.

فبينما تتواصل الغارات الإسرائيلية اليومية بالطائرات الحربية والمسيّرات على الجنوب والبقاع، بذريعة استهداف البنية التحتية لحزب الله، تلتزم اللجنة الصمت، وكأنها لا ترى صواريخ الاحتلال وهي تنهمر على القرى الآمنة، ولا تسمع أنين الأطفال تحت الركام.

وفي الوقت الذي يسجّل فيه الجيش اللبناني حضوراً ميدانياً ثابتاً ومسؤولاً، تتّهمه إسرائيل بالتقصير في تنفيذ مهماته وفق اتفاق وقف العمليات العدائية الموقّع في ٢٧ تشرين الثاني ٢٠٢٤، بل وتتمادى في استفزازها بطلب تفتيش منازل المدنيين جنوب الليطاني، وهو ما رفضه قائد الجيش العماد رودولف هيكل بشجاعة ومسؤولية وطنية، مؤكداً أن المؤسسة العسكرية لن تكون أداة طيّعة بيد الاحتلال، بل الدرع الأخير لسيادة الوطن وكرامته.

أما لجنة «الميكانيزم»، التي يرأسها ضابط أميركي، فقد سقطت في امتحان الحياد والموضوعية. إذ تدين لبنان على حادثٍ محدود، وتغضّ الطرف عن الاعتداءات الإسرائيلية اليومية التي تنتهك الاتفاق وتهدد الاستقرار. لقد تحولت اللجنة، عملياً، من "مراقب لوقف النار" إلى "شاهد زورٍ" على خرقه، في تكرارٍ فادح لسياسة المكيالين التي تفتح الطريق أمام مزيدٍ من الفوضى.

ومع استمرار الانحياز الدولي، وانغلاق أفق المفاوضات، رغم دعوة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون للذهاب إلى التفاوض غير المباشر، يقترب الوضع من نقطة الانفجار. فكل يوم يمرّ تحت صمت "الميكانيزم" وصلف إسرائيل، يقرّب المنطقة من مواجهةٍ أوسع قد تطيح بما تبقّى من استقرار هشّ على جانبي الحدود.

إن لبنان ليس الحلقة الأضعف كما يتوهم البعض، لكنه الحلقة الأكثر التزاماً بالقانون والاتفاقات الدولية. وإذا استمرّ استهداف جيشه وتجاهل الاعتداءات الإسرائيلية الممنهجة، فلن يكون مفاجئاً أن يتبدّل المشهد ويُكسر الصمت. فالأوطان لا تُحمى بالبيانات، ولا تُصان بالحياد المزيّف، بل بالإرادة الصلبة التي ترفض الخضوع لسياسة المكيالين، وتؤكد أن كرامة لبنان ليست بنداً تفاوضياً بل خطاً أحمر لا يُمسّ.

اللواء
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout