living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إعلام إسرائيلي: "اتفاق وقف النار بين لبنان واسرائيل قد ينهار خلال أيام"!

12
NOVEMBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

كشفت صحيفة هآرتس الاسرائيلية، إن "اتفاق وقف النار بين لبنان واسرائيل قد ينهار خلال أيام، بل إنّ بعض المراقبين يجادل بأن الاتفاق بات فعلياً حبراً على ورق".

وأضافت الصحيفة، "داخل كل من المؤسستين العسكرية والاستخباراتية في إسرائيل، نشأ تقييم أكثر تعقيداً، مصحوباً بتحذير: لن منظمة حزب الله ستسعى جاهدةً لاستعادة قدراتها وإعادة بناء هيكلها العسكري.

وتابعت: "على مدار العام الماضي، ظل الجانبان في لعبة القط والفأر: حزب الله يُعيد إنشاء طرق التهريب، ويُجنّد مقاتلين وخبراء جدد، ويتعلم من الأخطاء التي من شأنها أن تسمح لإسرائيل باختراق شبكة اتصالاته، بينما تحاول إسرائيل منع ذلك بقصفها المتواصل لأهداف في الجنوب لردع جهود حزب الله لإعادة بناء قدراته".

وقالت الصحيفة: "لكن هذه الهجمات وحدها لم تكن كافية، ولم يكن المقصود منها أن تكون الوسيلة الأساسية لفرض الالتزامات بموجب الاتفاق. فبحسب التفاهمات، كان من المفترض أن تتحمل الحكومة والجيش اللبنانيان، بدعم من واشنطن والحكومات العربية، مسؤولية نزع سلاح حزب الله وإبعاده عن شمال نهر الليطاني".

وأردفت: "ومع ذلك، وبعد مرور ما يقرب من عام على توقيع الاتفاق، تبدو فكرة أن الدولة اللبنانية ستتعامل مع "مشكلة حزب الله" ضربًا من الخيال، إذ لا يوجد دليل على استعداد بارتوميو للقيام بذلك، وحتى لو كان مستعداً، فمن غير الواضح ما هي قدرته على القيام بذلك، والنتيجة هي زيادة احتمال تصاعد الهجمات الإسرائيلية في الأسابيع المقبلة إلى حرب شاملة جديدة، وأن حزب الله - على الرغم من ضعفه الحالي - سيفضل احتمال الحرب على احتمال نزع سلاحه".

وأضافت: "لا يزال لدى الحزب آلاف الصواريخ والطائرات المسيرة القادرة على ضرب شمال ووسط إسرائيل، مما يعني أن احتمال ردّ إسرائيل بإطلاق النار على مدنها الشمالية، بعد أشهر قليلة من عودة المدنيين إلى منازلهم، يُشكّل خطرًا لا يُستهان به".

وختمت الصحيفة "تبذل إدارة ترامب وعدد من الحكومات العربية جهودًا دبلوماسية لمنع هذا السيناريو، ولكن ما لم يحدث تغيير جذري في ميزان القوى بين حزب الله والدولة اللبنانية، يصعب تصوّر أي مخرج من مسار التصعيد. وبينما يبدو أن حرب غزة تقترب من نهايتها، تجد حرب لبنان نفسها مُجدّدًا على جدول الأعمال".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout