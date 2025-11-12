بعد فيديو الاعتداء بالضرب.. إليكم المستجدات!

A + A -

بعد تداول فيديو يظهر الاعتداء على شاب سوري، وإيقاف القوى الأمنية لمرافق مستشار رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي، سجل الملف تطورات جديدة، إذ قرر النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي رجا حاموش استدعاء والدي القاصرين أمس ووقّعا على تعهّد بعدم تكرار الحادثة، فتَرك القاصرين بسندي إقامة، بحسب معلومات الجديد.

