وديع عقل يلتقي المطران أنطوان طربيه في سيدني: الجالية والكنيسة خطّا دفاع عن الوجود المسيحي في لبنان

عُقد في دار أبرشية أستراليا المارونية في سيدني لقاءٌ بين عضو المجلس السياسي في التيار الوطني الحر وديع عقل وراعي الأبرشية، المطران أنطوان شربل طربيه، خُصِّص لبحث أوضاع الجالية اللبنانية ودورها في دعم صمود اللبنانيين في الوطن.

وتناول اللقاء بشكل خاص الملفات المالية والعقارية والوجودية التي تواجه اللبنانيين، إضافة إلى أهمية دعم الشباب في لبنان وتأمين مقوّمات الصمود لهم، انطلاقًا من قناعة بأنّ الوجود المسيحي في لبنان ليس مجرد حضور، بل رسالة حقيقية جامعة يجب الحفاظ عليها بالفعل قبل القول. وأُشير في هذا السياق إلى أنّ الجالية والكنيسة في أستراليا قدّمتا خلال السنوات الأخيرة دعمًا غير محدود على أكثر من مستوى.

شارك في اللقاء والنقاش النائب الأسقفي العام المونسنيور مارسلينو يوسف، والإعلامي أنور حرب، ومنسقة سيدني في التيار الوطني الحر كلودين منصور جرمانوس، وممثل المجلس الوطني طوني طوق، والمنسق السابق شربل ديب، وعدد من الأصدقاء من منسقية سيدني.