اعتباراً من مساء اليوم.. هذا ما سيشهده الطريق من جبيل حتى نهر ابراهيم

صــــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـــــــلي:

ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال تزفيت على المسلك الغربي من جبيل حتى نهر إبراهيم، وذلك بتاريخي 11-و12-11-2025 اعتبارّا من الساعة 21,00 ولغاية الساعة 5.00 فجرّا.

ستؤدي هذه الأعمال إلى تحويل السير على الطريق البحرية باتجاه بيروت.

يرجى من المواطنين الكرام أخذ العلم، والتقيّد بتوجيهات رجال قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهية الموضوعة في المكان تسهيلًا لحركة المرور، ومنعاً للازدحام.