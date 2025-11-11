نتنياهو يوجّه الأنظار نحو لبنان!

A + A -

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الإثنين، أن إسرائيل ستفرض تطبيق اتفاقي وقف إطلاق النار في لبنان وقطاع غزة بالقوة، متعهداً بالتصدي "لكل من يريد إلحاق الضرر بنا".

وقال نتنياهو في كلمة أمام الكنيست: "نحن عازمون على فرض اتفاقات وقف إطلاق النار حيثما وجدت بيد من حديد، ضد من يسعون إلى تدميرنا، ويمكنكم أن تروا ما يحدث يومياً في لبنان".

وتطرّق رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الجدل القائم حول لجنة التحقيق في أحداث 7 أكتوبر، قائلاً إن "جزءاً كبيراً من الشعب لن يقبل بتشكيلة اللجنة التي تُقترح حالياً"، مضيفاً: "نريد تشكيل لجنة تحظى بدعم أغلبية الشعب".