بعد إنتشار فيديو " الضرب المبرح " في بيروت.. بيانٌ من قوى الأمن!

اصدرت قوى الأمن الداخلي بياناً جاء فيه : "بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه قيام شخصين بالاعتداء بالضرب المبرح وتوجيه الاهانات لأحد الاشخاص. بنتيجة المتابعة من قبل شعبة المعلومات اوقفت المدعو إ. م. مواليد ١٩٨٣ لبناني. بالتحقيق معه اعترف ان بتاريخ ٣/ ١٠/ ٢٠٢٥ في وسط بيروت، قام احد الاشخاص -الذي تبين انه يدعى ح. ر. مواليد ٢٠٠٢ سوري_ بضرب القاصر م. ح. مواليد ٢٠٠٨ وصديقه حيث أعمل كسائق لدى عائلة الاول. ولدى معرفتي بالحادثة، توجهت الى المكان وقمت بالاعتداء عليه وحرّضت ب. ح. على ضربه للاقتصاص منه، فيما كان صديقه يصوّر الاعتداء. التحقيق جارٍ بناءً لإشارة النيابة العامة الإستئنافية في بيروت"