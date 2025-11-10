بعد إنتشار الفيديو المروع من إحدى شوارع بيروت.. هذا ما جرى!

بعد الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي الذي يظهر مشاهد تعنيف "قاسية" على ولد في بيروت. أفادت معلومات الجديد بأن شعبة المعلومات في بيروت القت القبض على المعتدي الذي يعمل سائق عند مستشار احد السياسيين.



وقد كشف الإعلامي عبد الله قمح ما عبر صفحته قبل قليل ما يلي :" بحسب ما توفر لنا من معلومات: المعتدي يدعى أ.الميري المعتدى عليه يدعى س.برجا (سوري الجنسية) تدخل الميري لمصلحة م.حمد. م. حمد ابن ع.حمد عنصر في فريق حماية احدى المرجعيات السياسية. الميري"شوفيره!" الآن، أوقفت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي الميري بعد تداول الفيديو، علما بأن حادثة الاعتداء وقعت منذ شهر. يفترض من القضاء ان يتنزل أشد العقوبات بحق المعتدي،ك. اولا لانه يستخدم سلطته، وثانياً لانه يستعرض ويوظف هذه السلطة في السلبطة على شخص أعزل كل تهمته انه "عمل مشكل" مع ابن نافذ!، ثالثاً بسبب أن الميري وأمثاله كبر رأسهم لدرجة أنهم أصبحوا أكبر من الدولة والقضاء والاجهزة. "







