استقبل العميد حمدان على رأس وفد من " المرابطون". العلامة فضل الله: للابتعاد عن عقلية الإقصاء والاستفزاز

10
NOVEMBER
2025
استقبل العلّامة السيّد علي فضل الله العميد مصطفى حمدان على رأس وفدٍ من الهيئة القياديّة في حركة الناصريين المستقلّين "المرابطون"، حيث جرى التداول في آخر المستجدّات على الساحة اللبنانية وفي المنطقة.


واعتبر العميد حمدان أنّ لبنان يمرّ بمرحلة دقيقة وصعبة على مختلف الصعد، ما يستدعي من الجميع تحمل مسؤولياتهم في حماية الوحدة الداخلية، عبر تضافر كل الجهود والطاقات، والعمل على تعزيز عناصر القوة وعدم التفريط بها مشيدا بالدور الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حفظ أمن الوطن، وفي مقدّمها الجيش اللبناني الذي يشكّل الملاذ الآمن لجميع اللبنانيين، مؤكداً ضرورة دعمه بكل الوسائل، ومثمّناً حكمة قائد الجيش في التعاطي مع الأوضاع القائمة.


من جهته، رحّب سماحته بالوفد، مؤكداً ضرورة تلاقي كل الجهود وتضافرها لمواجهة التحديات والضغوط التي يتعرض لها الوطن، معتبراً أنّ البلاد تمرّ بمرحلة حسّاسة تتطلب الكثير من الوعي والحكمة في إدارتها، بما يعزّز المناعة الداخلية ويحفظ الاستقرار من أي اهتزاز أو عدوان.


ودعا سماحته الجميع إلى الابتعاد عن عقلية الإقصاء والانغلاق، وعن أساليب الاستفزاز، والاحتكام إلى الكلمة الطيبة، بعيداً عن الخطابات الشعبوية التي تُطلق هنا وهناك، وخصوصا في هذه المرحلة الدقيقة التي يتعرض فيها الوطن لاعتداءات متواصلة من العدو بالإضافة إلى الضغوط الكبيرة على أكثر من صعيد.

