أوهمها بقدرته على إخلاء سبيل زوجها الموقوف.. هذا ما حلّ به! (صورة)

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

بناءً على شكوى مقدّمة من إحدى المواطنات لدى مفرزة بعبدا القضائية في وحدة الشّرطة القضائيّة ضدّ المدّعى عليه: ي. غ. (مواليد عام 1989، لبناني) بجرم احتيال وسمسرة.

ونتيجة الاستقصاءات والتّحريّات، تمكّنت المفرزة المذكورة، بالتّنسيق مع مفرزة حلبا القضائيّة، من نصب كمينٍ محكمٍ وتوقيفه في شدرا- عكّار، حيث تبيّن أنه مطلوب للقضاء بموجب بلاغ بحثٍ وتحرّ بجرم سرقة.

بالتّحقيق معه، اعترف بانتحاله صفة سائق قاض. وصرّح أنه أوهم الجهة المدّعية بقدرته على إخلاء سبيل زوجها الموقوف، لقاء مبالغ ماليّة.

لذلك، بناءً على إشارة القضاء، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورته، وتطلب مِمّن وقع ضحيّة أعماله وتعرّف إليه، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في سراي بعبدا، أو الاتصال على الرقم 922173 -05 أو 921115-05، لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.

إنّ المديريّة العامّة لقوى الأمن تحذّر المواطنين من أعمال السمسرة والاحتيال التي يقوم بها بعض الأشخاص منتحلي الصّفات الرسميّة، والذين يزعمون قدرتهم على التدخّل في الإجراءات القضائيّة بغية الإفراج، أو تسريع الإفراج عن أيّ موقوف. كما تدعوهم إلى عدم الانجرار وراء هذه الأكاذيب والأعمال الاحتياليّة، والابلاغ فورًا على الرقم /112/، أ اللجوء إلى أقرب مركز تابع لها، لاتخاذ الإجراءات القانونيّة المشدّدة بحقّهم.