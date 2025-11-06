هذا ما استهدفته اسرائيل جنوب لبنان ظهر اليوم!

A + A -

ذكرت القناة 12 الإسرائيلية أنّ الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف موقعًا في جنوب لبنان يُستخدم – وفق المزاعم الإسرائيلية – لإنتاج مواد بناء يستعين بها حزب الله في إعادة تأهيل البنى التحتية المتضررة جراء الغارات السابقة.

وبحسب القناة، فإنّ الاستهداف يأتي في إطار سياسة إسرائيل الجديدة الرامية إلى تعطيل أي محاولة من حزب الله لإعادة بناء منشآته ومخازنه التي تضرّرت خلال الأشهر الماضية.

وأضاف التقرير أنّ الجيش الإسرائيلي يعتبر هذه الورش والمصانع جزءًا من "المنظومة اللوجستية" للمقاومة، مشيرًا إلى أنّها تُستخدم لتأمين مواد تُوظّف في "إعادة ترميم التحصينات الدفاعية جنوب الليطاني".