عصابة نصب واحتيال دولية... هل من وقع ضحيّتها؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة

البلاغ التّالي:

في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الداخلي لمكافحة الجرائم وتوقيف مرتكبيها، توافرت معلومات لمكتب مكافحة الإرهاب والجرائم الهامّة في بيروت وجبل لبنان التابع لوحدة الشّرطة القضائيّة عن عصابة تقوم بعمليات نصب واحتيال بين لبنان والبرازيل، حيث يوهمون ضحاياهم في هذا البلد أنهم بقدرتهم تأمين خدمة لهم من خلال تسليم مبالغ نقدية بالـ “يورو” إلى ذويهم في لبنان، لقاء تحويل أموال بالقيمة نفسها إلكترونيًا في البرازيل لصالحهم. وبعد التّأكّد من استلام المبلغ – الذي يتبيّن فيما بعد مزيّفًا-، يحوّل الضحية إلى العصابة المبلغ المُتّفَق عليه.

وقع ضحيّة هذه المجموعة عدة اشخاص، حيث استحصل أحدهم على مبلغ وقدره /36،000/ يورو مزيّف. وقد وصلت معطيات إضافيّة لدى المكتب، انّ أحد عناصر المجموعة، سيقوم بتسليم مبلغ وقدره /35،000/ يورو الى ضحيّة جديدة.

على الفور، أعطيت الأوامر لعناصر المكتب، للعمل على تحديد مكان وجوده، وتوقيفه.

بنتيجة الرصد والمتابعة، بتاريخ 30-10-2025، تمكنت قوة من المكتب من توقيفه بالجرم المشهود على متن سيارة رباعيّة الدّفع أنقاض، عليها لوحة مزورة، اثناء قيامه بتسليم مبلغ من عملة اليورو المزيّفة، في محلة الاوزاعي الطريق العام، ويُدعى:

-ع. ع. (مواليد عام 1981، لبناني) مطلوب بجرم قتل، إطلاق نار، وتجارة مخدرات.

بتفتيشه والسيّارة، ضبط بجوزته مبلغ /35،000/ يورو مزيّف، مع آلة لعد النقود مُعَدَّلة، وهوية مزوّرة، ورخصة قيادة مزورة باسم “شادي النجار”.

بالتحقيق معه، اعترف بارتكابه عدّة عمليّات ترويج عملة مزوّرة من فئة الـ “يورو”.

لــذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختصّ، تُعمّم المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي صورته، وتطلب من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بالمكتب المذكور على رقم الهاتف: 467927– 05، تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.