"خبز ونت": الملتقى الرائد للحقوق الرقمية في الدول الناطقة بالعربية يعود إلى بيروت

استضافت منظمة "سمكس" للحقوق الرقمية، في العاصمة اللبنانية بيروت، ملتقى "خبز ونت"، الحدث الرائد للحقوق الرقمية في المنطقة، بمشاركة أكثر من 550 شخص من منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا، شاركوا في أكثر من 80 جلسة تناولت القضايا التي تندرج تحت عنوان التقاطع بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان، مع تركيزٍ محوريّ على الحقّ في الخصوصية وحرية التعبير.

وقال محمد نجم، المدير التنفيذي لمنظمة "سمكس": "غالباً ما تربط التكنولوجيا في منطقتنا بالتطور والفرص، وهذا التصور غير كامل وينقصه بعد آخر. يوفّر ملتقى خبز ونت مساحة لإعادة التفكير في ما هو ممكن، وإيجاد سُبلٍ لفتح آفاق جديدة من أجل بناء مستقبلٍ أكثر إنسانية". وبنظرة متفائلة بعد الزخم اللافت، أضاف نجم أنّ "هذا الملتقى يهدف إلى تبادل المعارف والبحوث والموارد الضرورية لدعم التفكير النقدي حول دور التكنولوجيا وتوسيع حراك المجتمع المدني من أجل بيئات رقمية آمنة وعادلة وشاملة".

نجح "خبز ونت" في جمع مئات خبراء التكنولوجيا، وصانعي السياسات، وعدد من النواب، والعاملين في المجال القانوني، ورواد الأعمال الاجتماعيّين، والصحافيّين، والمدافعين عن حقوق الإنسان، والأكاديميّين، والباحثين، والعاملين في الإعلام، لمناقشة القضايا الملحّة المتعلّقة بالحقوق الرقمية، من منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا.

وناقش الخبراء والمشاركون المواضيع الاستخدام غير المضبوط للتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في الحروب والمراقبة، وغياب المساءلة شركات التكنولوجيا الكبيرة عن جرائم الحرب في غزة واليمن ولبنان والسودان، وقطع الإنترنت والقيود المفروضة على الوصول إلى الشبكة، والاستهداف المتعمّد للبنى التحتية للاتصالات، واستخدام التقنيات القائمة على استخراج البيانات في المجتمعات المعرّضة للحروب والمراقبة.

وأكّدت رينا وهبي، مسؤولة الحملات المعنية بشؤون لبنان في "منظمة العفو الدولية"، في جلسة حول حرية التعبير، أنّ المنظمة "وثقت في عام 2023 نحو 10 حالات لأفراد يخضعون للمحاكمة أو الاستجواب بناًء على شكاوى تتعلق

بالتحقير والقدح والذم نتيجة انتقادهم السلمي أو عملهم الصحفي". وأوضحت أنّ "السلطات تقاعست عن اتباع الإجراءات المعتادة التي تحمي حقوق المتهمين في الإجراءات القانونية الواجبة و/أو انخرطت في سلوك التخويف".

ومن جهتها، قالت لوسي دومانيان، المديرة التنفيذية لـ"ديجتال آكشن" والمشاركة في الملتقى أنه "أصبح لدى جميع المشاركين والمشاركات في ملتقى خبز ونت كل ما يتطلّبه التغيير، من معرفةٍ وقدرةٍ على العمل، وشغفٍ بالحقوق الرقمية".

ما هو ملتقى "خبز ونت"؟

تنظّم "سمكس" سنويّاً ملتقى "خبز ونت"، وهو الحدث الأبرز حول الحقوق والحريات الرقمية في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. يُتيح هذا الملتقى للمدافعين عن حقوق الإنسان في العصر الرقمي الانضمام إلى شبكات موثوقة ومتنوّعة لتبادل المعارف في مجال الحقوق الرقمية، والعمل معاً للضغط على الجهات صاحبة النفوذ من أجل احترام حقوق الإنسان وحمايتها. ويهدف "خبز ونت" إلى بناء حركة الحقوق الرقمية في المنطقة وتعزيزها، وتزويد روّادها بالأدوات اللازمة لمواصلة نضالها من أجل تحقيق الحرية، والعدالة الاجتماعية، والمساءلة، والأمان لجميع سكان المنطقة.

نبذة عن "سمكس"

"سمكس" هي منظمة غير ربحية تُعنى بتعزيز حقوق الإنسان والحريات وحمايتها في الفضاء الرقمي في منطقة غرب آسيا وشمال أفريقيا. وتسعى "سمكس" إلى تمكين الأفراد في المنطقة وخارجها من الوصول إلى الإنترنت، وخدمات الهاتف المحمول، والمساحات الشبكية الأخرى، والتفاعل معها بأمان، من دون خوف من الرقابة أو المراقبة أو الانتقام. وترصد المنظمة الانتهاكات التي تطال الحقوق الرقمية من خلال إعداد التقارير وتنظيم الحملات، كما تُجري أبحاثاً وتدريباتٍ وأنشطة مناصرة في مجال سياسات الإنترنت والحقوق الرقمية، بهدف دعم إنشاء بيئات أكثر انفتاحاً ومشاركة للأفراد والمجتمع المدني. ومن خلال "منصّة دعم السلامة الرقمية" الخاصّة بها، تقدّم "سمكس" خدمة تقنيّة مجانيّة وسريعة الاستجابة، تدعم الأفراد والمنظمات الذين يواجهون تهديداتٍ أو هجماتٍ رقمية.