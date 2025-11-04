living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 4 تشرين الثاني 2025

4
NOVEMBER
2025
البناء: خفايا وكواليس

خفايا

لاحظ مصدر سياسي أنه بالرغم من النبرة العالية لفريق توماس برّاك ومورغان أورتاغوس اللبناني فإن محتوى الخطاب قد تغيّر جذرياً من مزاعم قدرة الدولة عبر الصداقة مع أميركا والدعم العربي والأوروبي على إلزام “إسرائيل” بالانسحاب وإنهاء الاعتداءات إلى خطاب يعترف ضمناً بفشل هذا الرهان ويتهرّب من الاعتراف علناً بذلك، لينتقل الى خطاب يقوم على القول بأن “إسرائيل” القوية والمدعومة من أميركا لا يمكن مواجهتها ويجب القبول بما يمكن تحصيله حتى لو لم يكن واضحاً، وعلينا أن نضغط لنزع سلاح المقاومة حتى نكسب الرضا الأميركي الإسرائيلي ثم نقبل بالتفاوض وفق شروط تضعها “إسرائيل” بدعم أميركي من دون رؤية واضحة ونرى ما يمكن أن يحدث من دون أي ضمانات، بالرغم من وجود احتمال بقاء الاحتلال واستمرار الاعتداءات كما هو الحال مع سورية. ويقول المصدر إن الإجماع الذي كان يحققه خطاب المرحلة الأولى سقط في هذه المرحلة حيث يبدو أن الجيش ورئيس الجمهورية ومعهما فريق وازن ربما ينضم إليه رئيس الحكومة وفريقه لا يوافقون على هذا الخطاب بل يميلون للحفاظ على منطقة وسط بين أصحاب خطاب الاستسلام وأصحاب خطاب المقاومة.

 

كواليس

تساءل مرجع سياسيّ عن مدى وقاحة المبعوث الأميركي توماس برّاك ليطلب من الرئيس اللبناني العماد جوزف عون الاتصال المباشر برئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو فقال إذا كان برّاك واثقاً أن مثل هذا الاتصال كافٍ لحل المشكلة فلماذا يحرم صديقه رئيس سورية الانتقالي أحمد الشرع من هذه النصيحة وظروف سورية أفضل حيث لا مقاومة وسلاح مقاومة كعقدة يصعب حلها، وحيث التفاوض الذي يطلب برّاك من لبنان القبول به سبق لحكومة سورية أن بدأته قبل خمسة شهور ما يعني أن الطريق ممهّد والمشكلات واضحة فلماذا لا يطلب برّاك من الشرع إجراء هذا الاتصال وينتهي الأمر؟

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
شدَّدت القوى المنتشرة جنوب الليطاني من الإجراءات عبر المداخل وغيرها من أجل ضبط عمليات الانتقال على مستوى الأفراد والمركبات.


همس
فجَّرت قضية تخفيض الأرباح على الفوائد العالية قبل الـ2019 الخلاف مجدداً بين السلطات المالية وجمعية المصارف..

