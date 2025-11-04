الشرق الأوسط السعودية: استنابة قضائية بحق الحسن ومملوك ومحمود

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: يوسف دياب-

طلبت فرنسا من لبنان تعقب وتوقيف ثلاثة من كبار جنرالات نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، لارتكابهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، أدت إلى قتل أشخاص فرنسيين.

وكشف مصدر قضائي لبناني بارز لـ«الشرق الأوسط» أن النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار تلقى برقيّة رسمية من القضاء الفرنسي، تتضمن استنابة قضائية تطلب من لبنان «تعقّب كلّ من قائد المخابرات الجوية في نظام بشار الأسد، اللواء جميل الحسن، ومدير مكتب الأمن القومي اللواء علي مملوك، ومدير فرع التحقيق في المخابرات الجوية اللواء عبد السلام محمود، وإجراء التحريات والاستقصاءات وتوقيفهم في حال وجودهم في لبنان، وتسليمهم إلى السلطات الفرنسية».

المثير للاهتمام أن الاستنابة الفرنسية تضمنت، وفق المصدر القضائي، «أرقام هواتف لبنانية تتواصل بشكل دوري مع الأشخاص المذكورين، وهذا ثابت من خلال مراقبة حركة الاتصالات التي تجريها السلطات الفرنسية في سياق تعقّب قادة كبار في نظام الأسد». وشدد المصدر القضائي على أن هذا الأمر «سيكون في صميم المتابعة والتحقيقات التي ستجريها شعبة المعلومات» في قوى الأمن الداخلي.