إلى الراغبين بالتطوّع لصالح "الأمن العام".. إليكم هذا الخبر!

إعلان صادر عن المديرية العامة للأمن العام اللبناني

تعلن المديرية العامة للأمن العام عن حاجتها لتطويع :

١- مفتشين درجة ثانية متمرنين من حملة شهادة البكالوريا الفنية ، من بين المدنيين والعسكريين ، من الذكور والاناث، في الاختصاصات التالية: معلوماتية وبرمجة، كهرباء، إدارة، تكييف وتبريد، سباكة وميكانيك سيارات ، بطريقة المباراة.

٢- مأمورين متمرنين من حملة شهادة البروفيه اللبنانية أو شهادة تكميلية مهنية "BP" أو إفادة نجاح مصادق عليها بتاريخ جديد خلال العام ٢٠٢٥ في إحدى الشهادتين المشار اليهما، من بين المدنيين ، من الذكور فقط ، بطريقة المباراة.

تقدّم الطلبات من قبل أصحاب العلاقة شخصياً إعتباراً من تاريخ 17/١١/2025 ولغاية تاريخ 11/١٢/2025 ضمناً من الساعة ٨،٠٠ وحتى الساعة ١٥،٠٠ من كل يوم عمل في دائرة المرآب، كورنيش النهر ، ساحة العبد ، خلف مبنى معهد باسل فليحان المالي والإقتصادي TVA ، وفقاً للأحرف الأبجدية التي تبدأ بها شهرة المرشحين .





للإطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة ولمزيد من المعلومات ، يمكن :

- مراجعة دوائر ومراكز الأمن العام الإقليمية.

- مراجعة عنوان الأمن العام على شبكة الإنترنت: www.general-security.gov.lb

- الإتصال على الرقم ١٧١٧.