لا أمطار قريباً..! ولكن الطقس "سينقلب" وتنخفض الحرارة في هذا الموعد

أشارت صفحة طقس لبنان Lebanese weather عبر حسابها على "فيسبوك" إلى انه مع بداية شهر تشرين الثاني واستمرار الطقس "الصيفي"، يتوقع أن يكون القسم الأول من الشهر بدرجات حرارة أعلى من معدلاتها نتيجة تأثر لبنان خلال هذا الأسبوع بتيارات مدارية دافئة وجافة مع أجواء شبه صيفية. كما يتوقع أن يكون القسم الأول أقل من المعدلات العامة من ناحية الأمطار نتيجة بقاء الحصار الذي تفرضه المرتفعات الجوية من وسط أفريقيا نحو جنوب شرق أوروبا وتركيا والبحر الأسود وصولاً إلى غرب آسيا.

وتابعت الصفحة انه قد يخرق هذا الإستقرار بعض التقلبات الجوية بين 8 و 10 تشرين الثاني نتيجة تمدد ضعيف لمنخفض البحر الأحمر وسيلتقي مع تيارات غربية رطبة نسبياً مما يؤدي لانخفاض بدرجات الحرارة وهطول أمطار محلية.



وأضافت الصفحة: "لكن الإنقلاب الحقيقي في الطقس سيكون منتصف شهر تشرين الثاني وما بعد، نتيجة تمركز نظام ضغط جوي مرتفع يعرف بإسم "اوميغا بلوك" فوق وسط أوروبا مما سيسمح للمنخفضات الباردة والممطرة بالإلتفاف حول هذا المرتفع لتصل شرق أوروبا وتركيا ومن ثم الحوض الشرقي للبحر المتوسط."