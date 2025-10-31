living cost indicators
أسرار الصحف ليوم الجمعة 31 تشرين الأول 2025

31
OCTOBER
2025
البناء: خفايا وكواليس

خفايا

علق خبير بالقانون الدستوري على بعض التعليقات التي تناولت توجيه رئيس الجمهورية قائد الجيش بالردّ على عمليات التوغل التي تقوم بها قوات الاحتلال في القرى والبلدات الحدودية بقولهم إن الأمر من صلاحيات مجلس الوزراء بالقول إن قرار مجلس الوزراء بتكليف الجيش اللبناني مهام الأمن جنوب الليطاني وتطبيق القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار يتضمّن التكليف القانوني بالتصدي للاحتلال كما يتضمن اتفاق وقف إطلاق النار حق الدفاع الذي يستخدمه الاحتلال للعدوان ولم يقم الجيش بتفعيله بعد، فما فعله رئيس الجمهورية هو تقديم الغطاء المعنوي والسياسي لما تمثل رئاسة الجمهورية للجيش لتحمل مسؤوليته في شأن يدخل ضمن صلاحياته ونظراً لحجم المهمة يمنحه موقف رئيس الجمهورية الدعم السياسي والمعنوي اللازم داخلياً وخارجياً ويمكن لمجلس الوزراء أن يضيف إلى ذلك المزيد لكن ليس لنقص في التكليف القانوني بل لتحصين المهمة.

 

كواليس

يؤكد مصدر دبلوماسي أن خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في غزة تترنّح عند إنجازات المرحلة الأولى منها لأن التعقيدات التي تحيط بمرحلتها الثانية سوف تجعلها تتوقف عند محطة المرحلة الأولى وتعجز عن الإقلاع إلى ما بعدها، خصوصاً أن تشكيل القوة الدولية يمثل عصب المرحلة الثانية ودون ذلك إصرار الدول المطلوب مشاركتها عربياً وأوروبياً على صدور قرار التشكيل عن مجلس الأمن الدولي ورفض كيان الاحتلال لذلك بصورة مطلقة لما يدور حول أي قرار عن مجلس الأمن حول فلسطين من قضايا تتصل بدور المنظمات الأممية والأونروا في طليعتها واستحالة صدور قرار أممي دون التذكير بالقرارات السابقة ذات الصلة ومنها انسحاب الاحتلال من الأراضي المحتلة عام 1967 وصولاً لقيام الدولة الفلسطينية، هذا إضافة لما يعنيه أي قرار أممي من حاجة للشراكة الروسية والصينية في صياغة القرار.

 

 

 

 

اللواء: أسرار


لغز
على غرار ما حصل في غزة تحدثت معلومات عن لقاء عُقد بين الشخصية المصرية الرفيعة التي زارت لبنان ومسؤول أمني رفيع في حزب الله.



غمز
استمع وزير سيادي إلى مطالب قطاعية، بناءً لرغبة مرجع عالٍ، من أجل إيجاد حلول ولو ظرفية للحدِّ من التآكل على مستوى قمة الدخل والمدخرات.


همس
نجح التفاهم الرئاسي في الحفاظ على وحدة المؤسسات، لا سيما لجهة الإسراع بإعلان تأجيل الجلسة النيابية، لمنع الشرخ، مع العلم أن النصاب كان مؤمَّناً فعلاً..

