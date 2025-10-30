الأنباء الكويتية: ارتياح إلى نتائج محادثات المسؤولين الدوليين والعرب في لبنان

A + A -

الأنباء الكويتية: كشفت مصادر رسمية لـ «الأنباء» عن ارتياح إلى نتائج محادثات المسؤولين الدوليين والعرب في لبنان.

وأشارت إلى انها تلاقت مع مواقف رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الذي وجه دعوة إلى تفاوض غير مباشر مع إسرائيل، في «قمة السلام» الأخيرة بشرم الشيخ.

ولم تشأ المصادر تأكيد طرح جدول أعمال خاص بالمفاوضات، ردا على سؤال لـ «الأنباء» في هذا السياق، وان كانت النقاشات تناولت وفق البيانات الرسمية الصادرة عن المقرات الرسمية اللبنانية، استعدادا دوليا وعربيا لتقديم المساعدة في هذا السياق.

ولعل الشق الأبرز من الدفع نحو المفاوضات غير المباشرة، بحسب المصدر الرسمي، كان في النقاشات مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، مع ترجيح ان يكون الأخير حمل مسودة أفكار أقرب إلى جدول أعمال خاص بالتفاوض غير المباشر المرتقب بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي.