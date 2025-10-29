الأسمر أثنى على مواقف النائب فريد البستاني: تصب في مصلحة العامل اللبناني

A + A -

أثنى رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور بشارة الأسمر، في بيان، على “المواقف المشرفة التي يتخذها رئيس لجنة الاقتصاد في مجلس النواب اللبناني النائب الدكتور فريد البستاني، التي تصب في مصلحة العامل اللبناني ان من حيث الطرح المشرف بحد أدنى للأجور لا يقل عن الف دولار أو بالنسبة لاجتماعات لجنة الاقتصاد في مجلس النواب والتي تصب قي خانة معالجة الأوضاع المعيشية والاقتصادية للطبقات العمالية بما ينعكس ايجابا على مصالح هذه الطبقات في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي يعاني منها الوطن”.

وتوجه الأسمر بالشكر من النائب البستاني على “سعيه الدائم لرفع شأن العمال والطبقات الوسطى وجميع الفئات التي تعاني من أوضاع مأساوية في هذه المرحلة