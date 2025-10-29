هل من أمطار.. كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

A + A -

يؤثر استقرار جوي على لبنان اليوم وفي الايام القادمة مع استقرار بدرجات الحرارة قبل ان تعود للارتفاع يوم الجمعة. ولا منخفضات ممطرة قريبًا

- الجو: قليل السحب الى غائم جزئيًا

- الحرارة : بين 20 و26ساحلًا وبين 11و 25 بقاعًا وبين 14 و21على الـ1000متر

- الرطوبة السطحية ساحلًا: 40 و85٪

- الرياح شمالية غربية وسرعتها بين 10 و40كم/س

- حال البحر: منخفض الموج 40 سم وحرارة سطح المياه 25

تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الخميس: مشمس والحرارة تتراوح بين 19 و26ساحلًا وبين 9 و26بقاعًا وبين 13 و21على الـ1000متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين 10 و40كم/س

الجمعة: مشمس والحرارة تتراوح بين 20 و29ساحلًا وبين 10 و28بقاعًا وبين 14 و24على الـ1000متر فيما الرياح جنوبية غربية وسرعتها بين 10 و40كم/س