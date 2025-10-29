إسرائيل تزعم اغتيال مسؤول لوجستي في الحزب!

A + A -

كتب المتحدث بإسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على حسابه عبر منصة "أكس": "الجيش الإسرائيلي قضى على مسؤول الإسناد اللوجستي في قطاع قانا بحزب الله".

وتابع أدرعي، "استهدف الجيش الإسرائيلي في 14/10/2025 المدعو حسين علي طعمة مسؤول الإسناد اللوجستي في قطاع قانا لدى حزب الله وقضى عليه".

وأضاف، "خلال الحرب عمل طعمة لنقل وسائل قتالية بغية اعادة اعمار القدرات العسكرية لحزب الله في المنطقة حيث شكلت أنشطته خرقًا للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".

واختتم أدرعي، "سيواصل الجيش الإسرائيلي العمل لإزالة أي تهديد على دولة إسرائيل".