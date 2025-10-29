تفاصيل جديدة عن جريمة صوفر المروعة.. قُتلا أمام أعين طفلتهما!

A + A -

وقعت جريمة قتل مروعة مساء أمس الثلاثاء على طريق عام صوفر، ذهب ضحيتها رجل وامرأة من البقاع ويسكنان في منزل محاذ للطريق الدولي.

وافيد بأن سيارة "سوبر شارج" خرج منها أشخاص ودخلوا المنزل وأطلقوا النار على المجني عليهما ولاذوا بالفرار.

وبحسب المعلومات الأولية، أقدم عدد من أفراد عائلة الزوجة على تنفيذ الجريمة، بدافع "أخذ الثأر" من ابنتهم بعد مرور نحو عامين على زواجها بطريقة "الخطيفة"، وهو ما كانت العائلة ترفضه بشدة.

وقد أُطلقت النار على العائلة داخل منزلها، ما أدى إلى مقتل الزوج والزوجة على الفور، فيما نُقلت الطفلة إلى المستشفى لتلقي العلاج، وسط حالة من الصدمة بين الأهالي.