living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الثلاثاء 28 تشرين الأول 2025

28
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

يقول دبلوماسي أوروبي إن تشكيل القوة الدولية الخاصة بقطاع غزة صار مشروطاً بصدور قرار عن مجلس الأمن الدولي بتوافق عربي أوروبي وإن واشنطن أبلغت الطرفين العربي والأوروبي عدم ممانعتها لذلك رغم الاعتراض الإسرائيلي. ويعتقد الدبلوماسي الأوروبي أن عودة اللغة الناعمة تجاه روسيا والصين من الجانب الأميركي تأخذ بالاعتبار على الأرجح الحاجة إلى موافقتهما على أي قرار خاص بتشكيل قوة غزة، علماً أن التعقيدات ليست شكلية لأن القرار الأممي يستحيل أن لا يتضمن إشارات واضحة نحو إقامة الدولة الفلسطينية والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة وفتح المعابر وإنهاء كل القيود على دخول المساعدات الإنسانية وصولاً إلى إعادة تعويم دور الأونروا، ولذلك لا يمكن النظر للاعتراض الإسرائيلي باعتباره مجرد اعتراض على المبدأ بل على تفاصيل حتمية تشكل خطوط حمراء إسرائيلية ما يرسم علامة سؤال كبرى حول فرص تشكيل القوة الدولية.

 

كواليس

قال خبير في الشؤون العسكرية إن أحد أبرز أسباب استبعاد خيار حرب إسرائيلية جديدة على لبنان هو اتفاق وقف إطلاق النار الذي لم تنفذ منه “إسرائيل” أي بند حقق لها التزام المقاومة بإخلاء جنوب الليطاني قبل التحقق من انسحابها إلى ما وراء الخط الأزرق، كما هو النص الأصلي للقرار 1701، وإذا وقعت حرب جديدة من الطبيعي أن يؤدي ذلك إلى سقوط الاتفاق الحالي لوقف إطلاق النار وعودة المقاومة إلى الخط الأمامي من الحدود و”إسرائيل” التي تأمل بتحقيق نتائج أفضل في هذه الحرب ليس ضمانة بأن ذلك سوف يحدث وهي تعلم أن الحرب تحتمل ضغوطاً دولية على خلفية كل الذاكرة العالمية عن الحرب التي توقفت جزئياً قبل أسابيع قليلة كما تحتمل فرضية الفشل في الحرب البرية وهي غير واثقة من أن اتفاقاً جديداً سوف يعيد المقاومة إلى ما وراء الليطاني كالاتفاق القائم حالياً، ولذلك يبقى الخيار الأمثل لـ”إسرائيل” بقاء الاتفاق وإنجازاته والتهرب من تنفيذ التزاماته والعمل تحت سقف وجوده لتحقيق مكاسب تكتيكية تراكمية غير بسيطة بضرب بنية المقاومة.

 

 

 

 

اللواء: أسرار

لغز
تتكاثر في بيروت، على نحو مثير للتساؤلات ظاهرة معارض السيارات المستوردة، على الرغم من الكساد الذي يضرب الأسواق وأسعار الجمارك المرتفعة!

 


غمز
لم يستقر التوجُّه النيابي بعد، حول طريقة لرفع مخصصات النائب الحالي إلى 3000 دولار أميركي، في ظل عدم السير بزيادة رواتب القطاع العام..

 


همس
يدور تباين داخل فريق اللجنة الدبلوماسية الخماسية تجاه أداء وقرارات تخصُّ ملفات حساسة..

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout