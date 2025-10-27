اللواء: رئيس المخابرات المصرية إلى بيروت,,, وتحذير من خطورة الوضع

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

يُتوقع أن يصل وفد مصري رفيع إلى بيروت في الساعات المقبلة، برئاسة مدير المخابرات العامة المصرية حسن رشاد في زيارة وصفت بأنها سريعة. وهو الذي يتولى متابعة مفاوضات عدم تعريض اتفاق غزة للخطر، والتقى نتنياهو لهذا الغرض في تل أبيب.

وتتحدث المعلومات عن رسالة يحملها رشاد إلى المسؤولين التي تحذر من خطورة الوضع عند الحدود اللبنانية – الاسرائيلية، وداعياً إلى اتخاذ اجراءات عملية تسمح بسحب الذرائع الاسرائيلية، للحؤول دون وقوع العدوان الاسرائيلي الوشيك، أو لتقديم اقتراحات للدولة اللبنانية للعودة إلى مسار اتفاق وقف الاعتداءات والعمليات العدوانية عند طرفي الحدود، علماً أن اسرائيل وحدها لم تحترم قرار وقف النار.



ويلتقي رشاد الرؤساء الثلاثة جوزف عون ونبيه بري ونواف سلام، وقائد الجيش رودولف هيكل، للبحث في تطورات الوضع اللبناني والاقليمي ونقل رسالة الى المسؤولين تتضمن موقف مصر منها..ونفت المعلومات ما تردد عن ان رشاد سينقل رسالة إلى الرؤساء الثلاثة تقول «إن الوضع أصبح في غاية الخطورة»، حيث ان اي مسؤول لا يعلم مضمون الرسالة.