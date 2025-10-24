living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عادَ ليجمع ويصلح... (١٣/١٠) - جومانا سليلاتي

24
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

نكتب عن الجنرال، حين عاد من المنفى، لا ليُصفّي حسابًا، بل ليُعيد بناء وطنٍ مزّقته الحروب، وأرهقته الانقسامات، وأُنهكت فيه الدولة حتى كادت أن تنهار. عاد في لحظةٍ كان فيها لبنان يتأرجح بين الفوضى والفراغ، فاختار أن يدخل من باب السياسة، لا من باب المعارك، حاملاً مشروعًا لا ثأرًا.

في عام 2005، دخل التيار الوطني الحر المجلس النيابي بأكبر كتلة مسيحية، وكان ذلك فعل إيمان لا فعل تحدٍّ. إيمانٌ بألا أحد يستطيع إلغاء الآخر، وأن العيش المشترك ليس شعارًا، بل مصيرٌ لا مفرّ منه. كانت تلك اللحظة بداية استعادة التوازن الوطني، وإعادة الصوت المسيحي إلى قلب القرار السياسي.

ثم جاء عام 2006، عام الحرب، حين شنت إسرائيل عدوانها على لبنان، فوقف التيار الوطني الحر إلى جانب المقاومة، لا من باب الاصطفاف، بل من باب السيادة. يومها، وُلد التفاهم مع حزب الله، وكان الجنرال واضحًا في موقفه:
“نحن لا نؤيد السلاح، بل نؤيد من يحمل السلاح دفاعًا عن الأرض.”
وكانت تلك المرحلة بداية مسار جديد، مسار التفاهم الوطني، لا التبعية، مسار بناء الدولة من داخلها، لا من خارجها.

بين 2006 و2015، لم تكن السنوات سهلة. كانت مليئة بالتحديات، بالحصار السياسي، بالتشكيك، وبمحاولات العزل. لكن الجنرال لم يتراجع. كان يسعى إلى بناء دولة المؤسسات، إلى استعادة الحقوق، إلى إعادة التوازن في التعيينات، وفي الإدارة، وفي القرار. كان يقول دائمًا:
“لا نريد أن نأخذ أكثر من حقنا، لكننا لن نقبل بأقل منه.”

نكتب عن تلك السنوات، حين خاض التيار معارك الإصلاح، من ملف الكهرباء إلى ملف القضاء، من محاربة الفساد إلى المطالبة بالمحاسبة. لم تكن المعارك شعبوية، بل كانت جوهرية، لأن الجنرال كان يؤمن أن الدولة لا تُبنى بالشعارات، بل بالقوانين، وبالعدالة، وبالشفافية.

نكتب عن الجنرال، حين وقف في وجه المحاصصة، ورفض أن يكون شاهد زور على انهيار الدولة. وحين قال:
“نحن هنا لنُصلح، لا لنُساير.”
وكانت تلك الكلمات تختصر مسارًا طويلًا من المواجهة، لا من المجاملة.

نكتب عن مرحلةٍ امتدت تسع سنوات، لم تكن فيها السلطة هدفًا، بل وسيلة. وسيلة لإنقاذ لبنان، لا للهيمنة عليه. وسيلة لإعادة بناء الدولة، لا لتقاسمها.

نكتب… لأن الجنرال لم يرجع ليحكم، بل ليُصلح. لم يرجع ليُقصي، بل ليجمع. لم يرجع ليُعيد الماضي، بل ليكتب مستقبلًا جديدًا.

يتبع…

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout