نائب في "الحزب": جاهزون!

قال النائب حسن عزالدين لـ"النهار": "لا ننكر أننا رصدنا أخيرا أشكالا غير مسبوقة من التهديد والوعيد الأميركي والإسرائيلي،. نحن نرصد عن كثب هذا المسار المعتمد على الترهيب وبث موجات من الرعب .يخلص عزالدين إلى القول: "لا يمكننا أن نسقط من حساباتنا احتمال أن تكون اسرائيل تعدّ العدة لعمل عدواني واسع، وإن كنا ما زلنا نستبعد هذا الاحتمال في الوقت الحاضر على الأقل، وما نراه متحقق هو أن يرتفع في قابل الأيام منسوب الضغط على بيئتنا الحاضنة من خلال ترهيبها وبث موجات الرعب نقول مجددا إننا رغم التزامنا اتفاق وقف النار، نحن جاهزون لمواجهة كل الاحتمالات".