يونس عن التعديلات على قانون إصلاح المصارف: سيقرونها صاغرين أذلاء جبناء!

A + A -

كتب الصحافي الإقتصادي منير يونس على "فايسبوك": "كما حصل في قانون السرية المصرفية يحصل اليوم في قانون إصلاح المصارف:

‏مناورةٌ ثم ترقيعٌ ثم خضوعٌ للضغط الخارجي ولشروط المجتمع الدولي وصندوق النقد.

‏وأوضح يونس: عدّل «مجلس نواب البنكرجية» السرية مراراً بلا جدوى، ثم أذعن ورفعها كما يجب و"رجله فوق رقبته".

‏والآن، وقبل أن يجفّ حبر قانون الإصلاح، تُطرح تعديلات ملزِمة… وسيقرّونها صاغرين، مطأطئي الرؤوس أذلاء جبناء.

‏ستّ سنوات من التسويف والهروب من الحلول الجذرية، تُدفع أثمانها من جيوب المودعين، لحماية مصالح المصارف والمصرفيين وشبكات السياسيين الفاسدين في بلدٍ تحكمه المافيات في كل القطاعات وعلى رأسها قطاع البنوك.

‏وأكد يونس: لا إصلاح بلا محاسبة. لا إعادة هيكلة بلا توزيعٍ عادلٍ للخسائر. لا لتهريب الخسائر على الناس، نعم لاسترداد الحقوق وإعادة بناء قطاعٍ شفافٍ وخاضعٍ للرقابة والقانون.