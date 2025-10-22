living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

مجموعة OMT وCompare360.com تعلنان عن شراكة استراتيجية لتوسيع نطاق الضمان/التأمين الإلكتروني في لبنان

22
OCTOBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

جاء الإعلان عن هذا التعاون خلال حفل التوقيع الذي أقيم في نادي اليخوت – بيروت في 22 تشرين الأول، حيث ستتيح هذه الشراكة للزبائن الاستفادة من القدرات التقنية المتقدّمة لمنصّة Compare360.com في مجال التكنولوجيا التأمينية (InsurTech)، لمقارنة العروض المقدَّمة من شركات التأمين في السوق اللبنانية واختيار عقد التأمين الأنسب لهم، مع إمكانية إتمام عمليات الدفع بشكل آمن وسلس عبر تطبيق OMT Pay ومراعاة الأنظمة والتشريعات المرعية الإجراء.

وقال حكمة أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة OMT: "تجمع هذه الشراكة بين الابتكار في التكنولوجيا التأمينية الذي تقدّمه Compare360.com والبنية التحتية المتطورة في التكنولوجيا المالية لدى تطبيق OMT Pay، لتسريع التحوّل الرقمي في مجالي التأمين والدفع الإلكتروني. إنّ هذا التعاون يعكس التزام OMT المستمر بتقديم حلول مالية مبتكرة في السوق اللبنانية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، في إطار رؤيتنا لمستقبل مالي أكثر تكاملاً وتمحوراً حول الزبون."

ومن جهته، قال فريد شديد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Chedid Capital: "في مجموعتنا، ننطلق دائماً من قناعة راسخة بأن حلولنا يجب أن تضيف قيمة حقيقية إلى سلسلة التأمين وإعادة التأمين، وأن تساهم في سدّ الفجوات القائمة في السوق، مع الحفاظ على قربنا من حاجات كل سوق محلية. إنّ الثقة وسهولة الوصول والسرعة والراحة هي ركائز مشتركة تجمع بين OMT وخدماتنا، وهذه الشراكة تجسّد تلك القيم بوضوح، وتشكل نقطة انطلاق لمزيد من التعاون في المستقبل."

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout