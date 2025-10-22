A + A -

جاء الإعلان عن هذا التعاون خلال حفل التوقيع الذي أقيم في نادي اليخوت – بيروت في 22 تشرين الأول، حيث ستتيح هذه الشراكة للزبائن الاستفادة من القدرات التقنية المتقدّمة لمنصّة Compare360.com في مجال التكنولوجيا التأمينية (InsurTech)، لمقارنة العروض المقدَّمة من شركات التأمين في السوق اللبنانية واختيار عقد التأمين الأنسب لهم، مع إمكانية إتمام عمليات الدفع بشكل آمن وسلس عبر تطبيق OMT Pay ومراعاة الأنظمة والتشريعات المرعية الإجراء.

وقال حكمة أبو زيد، رئيس مجلس إدارة شركة OMT: "تجمع هذه الشراكة بين الابتكار في التكنولوجيا التأمينية الذي تقدّمه Compare360.com والبنية التحتية المتطورة في التكنولوجيا المالية لدى تطبيق OMT Pay، لتسريع التحوّل الرقمي في مجالي التأمين والدفع الإلكتروني. إنّ هذا التعاون يعكس التزام OMT المستمر بتقديم حلول مالية مبتكرة في السوق اللبنانية وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات الأساسية، في إطار رؤيتنا لمستقبل مالي أكثر تكاملاً وتمحوراً حول الزبون."

ومن جهته، قال فريد شديد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة Chedid Capital: "في مجموعتنا، ننطلق دائماً من قناعة راسخة بأن حلولنا يجب أن تضيف قيمة حقيقية إلى سلسلة التأمين وإعادة التأمين، وأن تساهم في سدّ الفجوات القائمة في السوق، مع الحفاظ على قربنا من حاجات كل سوق محلية. إنّ الثقة وسهولة الوصول والسرعة والراحة هي ركائز مشتركة تجمع بين OMT وخدماتنا، وهذه الشراكة تجسّد تلك القيم بوضوح، وتشكل نقطة انطلاق لمزيد من التعاون في المستقبل."