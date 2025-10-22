"طقس صيفيّ".. وارتفاع بالحرارة!

A + A -

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا.

وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: كتل هوائية دافئة تسيطر تدريجيا على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط تؤدي إلى ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تتخطى معدلاتها الموسمية وتكون مترافقة بانخفاض في نسبة الرطوبة، تستمر الكتل الدافئة حتى صباح يوم الجمعة حيث تنخفض درجات الحرارة فتعود ضمن معدلاتها الموسمية مع ارتفاع في نسبة الرطوبة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر تشرين الاول في بيروت بين 21 و 29 درجة، في طرابلس بين 20 و 28 درجة، في زحلة بين 13 و 27 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الأربعاء:

مشمس اجمالا مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة والتي تتخطى معدلاتها الموسمية وانخفاض نسبة الرطوبة ورياح ناشطة .

الخميس:

قليل الغيوم بسحب مرتفعة مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة ورطوبة منخفضة ورياح ناشطة أحيانا .

الجمعة:

قليل الغيوم مع انخفاض بدرجات الحرارة لتعود الى معدلاتها الموسمية.

السبت:

قليل الغيوم اجمالا دون تعديل بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الداخل من 14 الى 29 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية شرقية ناشطة أحيانا، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.

-الانقشاع: جيد اجمالا .

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65 %.

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج ، حرارة سطح الماء: 27 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 6,50

-ساعة غروب الشمس: 17,55