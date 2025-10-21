الشرق الأوسط السعودية: بري: سقط مقترح التفاوض مع إسرائيل

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: بيروت: ثائر عباس:

قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري لـ«الشرق الأوسط» إن مسار التفاوض المقترح بين لبنان وإسرائيل قد سقط بسبب رفض تل أبيب التجاوب مع مقترح أميركي بهذا الشأن، موضحاً أن المسار الوحيد حالياً هو مسار «الميكانيزم» الذي يضم ممثلين للدول المعنية والراعية للاتفاق الذي أوقف حرب لبنان الأخيرة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

وأوضح بري أن الموفد الأميركي توماس برّاك أبلغ لبنان بأن إسرائيل رفضت مقترحاً أميركياً يقضي بإطلاق مسار تفاوضي يستهل بوقف العمليات الإسرائيلية لمدة شهرين، وينتهي بانسحاب إسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة وإطلاق مسار لترسيم الحدود وترتيبات أمنية.

وقال برّاك عبر منصة «إكس»: «حان الوقت الآن ليتحرك لبنان بشأن سلاح (حزب الله)»، محذراً من أنه «إذا استمرت بيروت في التردد بشأن نزع السلاح فقد تتصرف إسرائيل بشكل أحادي وستكون العواقب وخيمة».