اعتدوا عليها.. هذا ما حصل في عين الرمانه!

18
OCTOBER
2025
صــدر عــــن المديريّـة العـامّـة لقــوى الأمــن الـدّاخلي ـ شعبة العـلاقـات العـامّـة بيان جاء فيه: "بناءً على ادّعاء مواطنة أمام فصيلة فرن الشّبّاك في وحدة الدّرك الإقليمي، ضدّ شخصَين مجهولَين بجرم سرقة مبلغ ثمانية عشر ألف دولارٍ أميركي وسلسلة ذهبية من رقبتها، وذلك بعد الدّخول إلى منزلها الكائن في محلّة عين الرّمانة / مشروع سبيتي، والاعتداء عليها بالضرب، باشرت القطعات المختصّة في قوى الأمن الدّاخلي إجراءاتها الميدانيّة الفوريّة لتحديد الفاعلَين وتوقيفهما".

 

وجاء في البيان: "نتيجةً للتّحريّات والاستقصاءات المكثّفة، تمكّنت دوريّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان من كشف المشتبه فيهما، وهما: خ. ح. (مواليد عام 2006، سوري)، وح. ج. (مواليد عام 1974، سوري)".

 

وتابع، "بنتيجة المتابعة، رصدتهما عناصر الدّوريّة في المحلّة ذاتها، وبعمليّة أمنيّة أطبقت عليهما وأوقفتهما".

 

كما اعترفا بعمليّة السّرقة، بعد أن ضُبِطَ بحوزتهما مبلغ /4015 $/ أربعة آلاف وخمسة عشر دولارًا أميركيًّا و /11,500,000 ل.ل./ أحد عشر مليونًا وخمسمائة ألف ليرة لبنانيّة.

 

وختم البيان: "سُلّم الموقوفان والمضبوطات إلى القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّهما، عملًا بإشارة القضاء المختصّ".

