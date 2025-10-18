living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

الخطيب: صراعنا مع العدوّ الإسرائيلي ليس صراعًا على الأرض والماء فحسب بل صراع حضاري

18
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أشار نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى، الشيخ علي الخطيب، إلى أنّه "حينما نحارب نحارب من أجل الحق ومن أجل العدل ومن أجل الإنصاف".

وأضاف الخطيب: "الغرب الذي غزا بلادنا وتسلَّط على شعوبنا وعلى أرضنا، ماذا فعل؟ استثمر هذه الغلبة في تغيير العقيدة والثقافة. الآن الذين يواجهون المقاومة في لبنان ومنطق المقاومة وثقافة المقاومة ماذا يقولون؟ يقولون إننا غير قادرين على مواجهة العدوّ الإسرائيلي والغرب، لأن الغرب اليوم يمتلك التكنولوجيا والطائرات والصواريخ والاقتصاد، ونحن لا نملك شيئًا، فكيف نواجه هذا الغرب؟ هذه ثقافة مستوردة؛ ليست ثقافة شعوبنا ولا تاريخنا ولا ديننا".

وأوضح أنّ "هؤلاء يبنون مواقفهم السياسية على هذه الثقافة المزورة، وهي ليست ثقافتنا، بل ثقافة الغرب الناتجة عن استعمارِه وتفوُّقه على بلادنا؛ فقد زرعوا هذا فينا. والآن ليس الأمر محصورًا في لبنان فقط، بل في الشرق كله وفي العالم العربي والإسلامي هذا المنطق سائد".

 وقال الخطيب: "هناك منطقان: منطق مع المقاومة، ومنطق ضدّها، ويتهمون المقاومة بأنها سبب المشاكل في هذه المنطقة، ويبرّرون للعدوّ الإسرائيلي عدوانه ووحشيته وجرائمه، وهذا ناتج عن تلك الثقافة؛ هذه إحدى آثار الحرب الثقافية بيننا وبين الغرب".

ولفت إلى أنّ "السؤال هو ماذا بعد ما حدث في لبنان؟ أو ما يحدث الآن في غزة؟ في هذه المواجهات دفعنا ثمناً كبيرًا، لكن بالنظرة التي يراها الآخرون أننا هزمنا؛ نحن نرى أننا لم نهزم. هم يرون عدد القتلى وكثرة الشهداء هزيمة، ويرون في تدمير البيوت هزيمة. لكن التأثير الثقافي والمنطق من أين يُولد؟ كيف تُؤوّل الأمور؟ نحن نرى أن التضحية والشهادة والمواجهة ليست هزيمة، وأن النصر ليس مبنيًا على عدد الشهداء. الموت مكتوب على الجميع، ولن يبقى أحد. هذه الثقافة هي التي أبقتنا عبر التاريخ رغم الظلم والعدوان ومحاولات الإبادة".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout