يعقوبيان: لبنان أمام خطر الانزلاق إلى مواجهة عسكرية جديدة

A + A -

حذّرت النائبة بولا يعقوبيان من أن لبنان لم يعد بمنأى عن الصراعات والتحولات الإقليمية والدولية، بل بات في صلبها، معتبرة أن البلاد تعيش لحظة دقيقة تتحوّل فيها مجددًا إلى ساحة اختبار لتوازنات خارجيّة.

وتطرقت في حديث إلى برنامج "أحداث في حديث" عبر "صوت كلّ لبنان"، إلى التصعيد الإسرائيلي الأخير في الجنوب، معتبرةً أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبحث عن ساحات توتر جديدة لتخفيف الضغط الداخلي ما يضع لبنان أمام خطر الانزلاق إلى مواجهة عسكرية جديدة.

وشددت يعقوبيان على أن استمرار وجود السلاح خارج الدولة يضعف موقف لبنان التفاوضي ويقوّض أي محاولة لكسب ثقة المجتمع الدولي.

وفي ملف إعادة الإعمار، انتقدت يعقوبيان الاشتباك السياسي الحاصل بين رئيس الحكومة نواف سلام ورئيس مجلس النواب نبيه برّي، مشيرةً إلى أن ربط تمرير الموازنة ببدء عملية الإعمار خلق جوًا سياسيًا داخليًا مشحونًا.

وإذ رأت أن الشرط الأول لجذب المساعدات الدولية هو حصر السلاح بيد الدولة، أكدت يعقوبيان أن أي حديث عن إعادة إعمار بلا هذا الحصر هو "كلام بلا مضمون".

كما كشفت أنها أثارت في لقاء مع السفيرة الأميركية في بيروت فكرة دمج بعض الفصائل المسلحة ضمن الجيش اللبناني، لافتةً إلى أن هذه الخطوة جُرّبت سابقًا في بعض مناطق الجنوب، ويمكن البناء عليها.

وهاجمت يعقوبيان القوى السياسية التي تعطل القوانين الإصلاحية، مؤكدة أن بعض الهيئات جمّدت تشريعات ضرورية لإعادة الإعمار، محمّلةً رئيس المجلس النيابي نبيه برّي مسؤولية "شل العمل التشريعي"، في حين يُحمّل البعض نواف سلام المسؤولية بشكل غير دقيق.