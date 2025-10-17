living cost indicators
الجيش: توقيف أشخاص لارتكابهم جرائم مختلفة منها الاتجار بالأسلحة الحربية وإطلاق النار

17
OCTOBER
2025
أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أنه في إطار التدابير الأمنية التي تنفذها المؤسسة العسكرية في مختلف المناطق، أوقفت وحدات من الجيش 15 شخصا وفقًا لما يلي:

-توقيف 4 مواطنين في بلدة قب الياس - زحلة لتهجمهم على دورية للجيش.

- توقيف المواطنَين (س.ش.) و(ح.ر.) في بلدتَي سرعين التحتا - بعلبك والناصرية - زحلة بجرم إطلاق النار، وضبط أسلحة وذخائر حربية وأعتدة عسكرية في حوزتهما.

- توقيف 3 مواطنين عند حاجز بقاع صفرين - المنية الضنية لحيازتهم أسلحة وذخائر حربية.

- توقيف 6 سوريين عند حاجز حربتا - الهرمل لدخولهم إلى الأراضي اللبنانية خلسة.

 

كما أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الجناح - بعبدا المواطن (ح.م.) لاتجاره بالأسلحة الحربية، وإطلاقه النار، وضبطت في منزله كمية كبيرة من الأسلحة والذخائر الحربية.

 

وأكدت قيادة الجيش أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص. 

 

