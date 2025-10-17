البناء: الرئاسة الأولى تلقت رسالة تدعو إلى التفاوض المباشر مع “إسرائيل”

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت البناء:

لبنانياً، جاءت الاعتداءات الإسرائيلية بصواريخ ثقيلة جنوباً لتشير إلى نوايا إسرائيلية تصعيدية للضغط على لبنان وجلبه إلى التفاوض المباشر على ترتيبات أمنية واتفاق سياسيّ أسوة بما تفعله في سورية.

ووضعت مصادر سياسية هذا التصعيد في إطار الضغط الإسرائيلي على الحكومة اللبنانية وعلى حزب الله لفرض المنطقة العازلة على الشريط الحدودي ومنع إعادة الإعمار وعودة المهجّرين إلى قراهم، وإبقاء لبنان تحت النار لدفعه للتسليم بالشروط الإسرائيلية بنزع سلاح حزب الله وفتح مسار التفاوض المباشر مع “إسرائيل” للوصول إلى “السلام” والتطبيع معها.



وأفادت مصادر دبلوماسية لـ “الجديد”، بأن “الرئاسة الأولى تلقت رسالة تدعو إلى التفاوض المباشر مع “إسرائيل””.

وكشفت المصادر، أن “رئيس الجمهورية جوزاف عون رفض التفاوض المباشر مقترحاً مفاوضات غير مباشرة وهو ما لم يلقَ ترحيباً في واشنطن”.



ونقل زوار الرئيس عون عنه لـ”البناء” رفضه التفاوض المباشر مع “إسرائيل” بل التفاوض غير المباشر عبر الوسيط الأميركي والأمم المتحدة كما يحصل في الجنوب اليوم وعلى غرار ما حصل في التفاوض على اتفاق الترسيم البحري، كما يرفض رئيس الجمهورية التفاوض تحت النار، ويطالب بوقف الاعتداءات والإسرائيلية والانسحاب الكامل من الجنوب، وبعدها يصار إلى تفاوض عبر الأميركيين لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار بالكامل.

وينتظر رئيس الجمهورية وفق الزوار زيارة موفد أميركي قد تكون قريبة الى لبنان للإطلاع منه على ما يحملون من مقترحات للحل، كما يترقب مسار تطبيق المراحل الثانية والثالثة من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وكذلك المفاوضات الأميركية – الإيرانية لعلها تنعكس ايجاباً على الداخل اللبناني.