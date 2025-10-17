الشرق الأوسط السعودية: حكومة الشرع لتوقيع اتفاقات في موسكو

A + A -

الشرق الأوسط السعودية: موسكو: رائد جابر-

أفادت مصادر مطلعة في موسكو، بأن وزيري الخارجية أسعد الشيباني والدفاع مرهف أبو قصرة، السوريين، بقيا في العاصمة الروسية بعد مغادرة الرئيس السوري أحمد الشرع، الأربعاء، إثر عقد أول لقاء جمعه بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن «اتفاقات سيتم توقيعها مع الجانب الروسي».

واتفق الطرفان خلال اللقاء الرئاسي على إعادة الرحلات الجوية بين موسكو ودمشق، وهي خطوة صغيرة، لكنها ذات دلالة في إطار تطبيع العلاقات الروسية - السورية.

وأعلنت موسكو أن الرئيسين ناقشا مستقبل القواعد العسكرية، من دون تقديم توضيحات إضافية. لكن مصادر سورية تحدثت عن اتفاق مبدئي ينظم إدارة مشتركة في القاعدة الجوية في «حميميم» ويعيد فتح مطار اللاذقية. غير أن هذه المعطيات لم يجر تأكيدها من الجانب الروسي أمس.