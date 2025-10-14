عناوين الصحف ليوم الثلاثاء 14 تشرين الأول 2025

الأخبار: الجرافات "بنك أهداف" للعدو: ممنوع إعمار الجنوب!
تهويل على لبنان يمصير غزة اذا لم ينزع السلاح
عون: أوقفوا العدوان... فنتفاوض
أسرى فلسطين... شهود على التوحش
النهار: لبنان تلقّى استدراكاً من ترامب: ندعم الرئيس... عون يعلن موقفاً متقدماً: نفاوض ولا نعاكس
الجمهورية: ترامب: عصر ذهبي للمنطقة
حان وقت السلام في الشرق الأوسط
البناء: ترامب للكيان مبروك النصر… نحن شركاء الإبادة… وللعرب هاتوا أموالكم وطبّعوا | الاتفاق يوقف الحرب بلا أفق حلّ القضية الفلسطينية وسلاح المقاومة عنصر تفجير | فشل عربي إسلامي أوروبي بانتزاع كلمة من ترامب حول حلّ الدولتين وفلسطين
اللواء: عون للتفاوض في «زمن التسويات» وسلام يطالب القمة بدعم لبنان لإنهاء الإحتلال
الرئيس الأميركي يرحِّب بـ«حصر السلاح»: حزب الله خنجر ضرب إسرائيل وأنهيناه
الديار: ترامب يروّج لـ«سلام القوة»... ولبنان يدخل مرحلة القلق
عون يطرح خيار التفاوض مع «إسرائيل» مستندًا إلى تجربة الترسيم البحري
جعجع يهاجم الحكومة والثنائي يردّ: «نكاية بالطهارة»!
l'orient le jour: Comment le Liban peut rattraper le train de Charm el-Cheikh
عناوين بعض الصحف العربية
الشرق الأوسط السعودية: ماكرون: الأسابيع والأشهر المقبلة ستشهد هجمات إرهابية وزعزعة للاستقرار
الأنباء الكويتية: معلومات لـ "الأنباء": تكريم لفرنسوا عقل وشركات عالمية وأميركية في "بيروت 1"