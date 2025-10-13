اللواء: هل ينفجر الوضع مجددا بين اسرائيل وحزب االله؟

A + A -

بعض ما جاء في مانشيت اللواء:

مصادر مقرَّبة من «الثنائي الشيعي» استبعدت انفجار الوضع مجددا بين اسرائيل وحزب االله، والاستمرار بظروف المراوحة الحالية، بانتظار موقف الولايات المتحدة وفرنسا والدول الضامنة لوقف النار.



ودعت المصادر الى انتظار ما سيُسفر عنه اجتماع «للميكانيزم» (اي لجنة الاشراف على وقف النار) بعد غد الاربعاء، وفقا لمعلومات الرئيس نبيه بري.



في هذا الوقت، تنتظر الحكومة اللبنانية مآل الشكوى التي تقدمت بها ضد اسرائيل على خلفية العدوان الضخم ضد منشآت وآليات مدنية ولها اصحابها المعروفون، وهي تجارية، وتستخدم في عمليات الجرف وفتح الطرقات وازالة الركام في منطقة مصيلح فجر السبت الماضي.



