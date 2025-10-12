عناوين الصحف ليوم الأحد 12 تشرين الأول 2025

A + A -

النهار: غارات المصيلح: أخطر الرسائل للبنان بعد اتفاق غزة



الديار: عدوان المصيلح يستحضر السؤال عن مرحلة ما بعد «اتفاق غزة>

دعوة لخطة حكوميّة جديدة

حركة لافتة لسلام في الأوساط السنيّة...هل يسعى لكتلة نيابيّة ؟



الشرق الأوسط السعودية: مصر: قمة للسلام تُعقد الاثنين برئاسة السيسي وترمب ومشاركة قادة 20 دولة

تهدف لإنهاء الحرب في غزة وفتح صفحة جديدة من الأمن والاستقرار الإقليمي

الأنباء الكويتية: الرئيس عون: هناك من يفكر في التعويض عن غزة في لبنان لضمان الاسترزاق بالنار والقتل

تنديد باعتداء إسرائيل على «المصيلح» وجنبلاط يلاقي ثوابت الرئاسة الأولى