A + A -

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّة البلاغ التّالي:

تُعمّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة شخصَين مجهولَي الهويّة، أقدما على سرقة مبلغ مالي من صاحب محل معدّ لبيع الهواتف الخلويّة وتحويل الأموال في بلدة الكرك – زحلة.

لــذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين لديهم أي معلومات عنهما أو عن مكان وجودهما، الاتّصال بمفرزة زحلة القضائيّة في وحدة الشّرطة القضائيّة على الرقم: 806523-08، أو 807063-08، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة. علمًا بأنّ أي مواطن يُساهم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون.