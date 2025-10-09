عناوين الصحف ليوم الخميس 9 تشرين الأول 2025

النهار: "حدث تاريخي"… ترامب يعلن توقيع اتفاق السلام بين حماس وإسرائيل
الأخبار: مفاوضات غزة... بوادر إتفاق قريب
اللواء: تدحرُج الملفات القضائية من الإغتيالات السياسية إلى الإختلاسات المالية
مجلس الوزراء لمعالجة مستدامة للنفايات.. وإطلاق التحالفات النيابية بانتظار مصير القانون
البناء: ترامب يستعد للسفر الأحد إلى القاهرة للمشاركة في إعلان وقف الحرب في غزة | ارتفاع منسوب التفاؤل بوصول ويتكوف وكوشنر وانضمام ممثلي الجهاد والشعبية | إطلاق الأسرى القادة وحجم الانسحاب وثبات وقف النار مواضيع التفاوض المعقدة
الجمهورية: ترامب يمهّد لإعلان إتفاق غزة
آل ثاني لهيكل: مستمرون بدعمنا للجيش
الديار: هل تراجعت احتمالات التصعيد «الإسرائيلي»؟
عون يدعو الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات
عيسى في عوكر بعد تخلّيه عن جنسيته اللبنانية
l'orient le jour: Le Hamas annonce « un accord prévoyant la fin de la guerre à Gaza » ; « C'est un grand jour pour Israël », se félicite Netanyahu | Direct
الأنباء الكويتية: طلب مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة
عون: عدم انسحاب إسرائيل يبقي الوضع مضطرباً ويعثّر «حصرية السلاح»
الشرق الأوسط السعودية: ترمب: إسرائيل و«حماس» وافقتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام