عناوين الصحف ليوم الخميس 9 تشرين الأول 2025

9
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

النهار: "حدث تاريخي"… ترامب يعلن توقيع اتفاق السلام بين حماس وإسرائيل

 

 

 

 

الأخبار: مفاوضات غزة... بوادر إتفاق قريب

 

 

 

 

اللواء: تدحرُج الملفات القضائية من الإغتيالات السياسية إلى الإختلاسات المالية
مجلس الوزراء لمعالجة مستدامة للنفايات.. وإطلاق التحالفات النيابية بانتظار مصير القانون

 

 

 

 

البناء: ترامب يستعد للسفر الأحد إلى القاهرة للمشاركة في إعلان وقف الحرب في غزة | ارتفاع منسوب التفاؤل بوصول ويتكوف وكوشنر وانضمام ممثلي الجهاد والشعبية | إطلاق الأسرى القادة وحجم الانسحاب وثبات وقف النار مواضيع التفاوض المعقدة

 

 

 


الجمهورية: ترامب يمهّد لإعلان إتفاق غزة
آل ثاني لهيكل: مستمرون بدعمنا للجيش

 

 

 

 

الديار: هل تراجعت احتمالات التصعيد «الإسرائيلي»؟
عون يدعو الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات
عيسى في عوكر بعد تخلّيه عن جنسيته اللبنانية

 

 

 


l'orient le jour: Le Hamas annonce « un accord prévoyant la fin de la guerre à Gaza » ; « C'est un grand jour pour Israël », se félicite Netanyahu | Direct

 

 

 


عناوين بعض الصحف العربية


الأنباء الكويتية: طلب مشاركة الاتحاد الأوروبي في مراقبة الانتخابات النيابية المقبلة
عون: عدم انسحاب إسرائيل يبقي الوضع مضطرباً ويعثّر «حصرية السلاح»

 

 

 

الشرق الأوسط السعودية: ترمب: إسرائيل و«حماس» وافقتا على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام

