living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

درغام يعلن إطلاق الماكينة الانتخابية من أوتاوا

8
OCTOBER
2025
View Gallery
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

أكد النائب أسعد درغام خلال لقائه مع هيئة التيار الوطني الحر في العاصمة الكندية أوتاوا، أن ذكرى 13 تشرين الوطنية تجسّد مسار النضال والتضحية، ومنها نستلهم القوة والعزيمة للاستمرار في مسيرتنا نحو بناء الدولة القوية والعادلة من أجل لبنان السيّد، الحر، المستقل ، مؤكدا أن التيار الوطني الحر سيبقى تيارًا وطنيًا حرًّا في فكره وخياراته، وفي التزامه بمشروع الدولة والإصلاح.
وأعلن درغام خلال اللقاء إطلاق الماكينة الانتخابية للتيار الوطني الحر في اوتاوا، مشدّدًا على أن التيار ناضل طويلًا من أجل تحقيق قانون الانتخاب الذي أتاح للمغتربين المشاركة الفاعلة في الاستحقاقات الديمقراطية، مبدياً أسفه لأن هناك من يحاول اليوم إلغاء حق المنتشرين في الاقتراع، رغم أن 75 في المئة من الانتشار اللبناني هو من المسيحيين.
ودعا درغام اللبنانيين المنتشرين إلى التسجيل والمشاركة في الانتخابات، مؤكدًا على ضرورة امتلاك الداتا الانتخابية والبدء بالخطوات التنظيمية استعدادًا للاستحقاق، لافتًا إلى أن صوت المنتشرين هو امتداد لصوت لبنان في الداخل.
سياسيًا، شدّد درغام على أن "التيار الوطني الحر يؤكد موقفه الثابت لجهة حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، لأنها وحدها هي صاحبة القرار في الحرب والسلم"، مؤكدا أن السلاح يجب أن يُسلَّم للجيش اللبناني بشكل كامل، لأنه المؤسسة الشرعية الوحيدة القادرة على حماية الوطن فالجيش هو العمود الفقري للدولة، ونحن نقف إلى جانبه ونؤكد الدعم المطلق بلا سقف ولا قيود، لضمان أمن اللبنانيين واستقرارهم".
وأكد درغام أن "التيار الوطني الحر لم يدخل في أي صفقات ولم يساوم على مبادئه"، مشددًا على أن "الاختلاف السياسي لا يعني الخصومة، بل هو دليل على التنوّع في إطار من الثبات الوطني".

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout