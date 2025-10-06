حمدان: علينا أن نكون مع العماد رودولف هيكل ولي الدم لكل شهداء جيشنا الوطني اللبناني‎

A + A -

كتب أمين الهيئة القيادية في حركة الناصريين المستقلين المرابطون العميد المتقاعد مصطفى حمدان على مواقع التواصل الإجتماعي:

اليوم وقف العماد رودولف هيكل، أمام مجلس الوزراء مجتمعاً بحضور، فخامة الرئيس العماد جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، ليشرح تفاصيل التقرير الشهري، عن تنفيذ القرار السياسي الذي صدر عن القيادة السياسية للبلاد، فيما يختص بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وقف العماد رودولف هيكل شامخاً كشموخ رجالنا في جيشنا الوطني اللبناني، جيشنا الذي ينفّذ قرار القيادة السياسية بدمه ولحمه، وبالتالي علينا جميعاً أن نكون مع جيشنا الوطني اللبناني حامي الحمى، والذي يصون وجودية الوطن اللبناني، والعابر لكل الطوائف والمذاهب.

نحن علينا أن نكون مع العماد رودولف هيكل، ولي الدم لكل شهداء جيشنا الوطني اللبناني، والمواطنين اللبنانيين التي تغتالهم اسرائيل يومياً.

اليوم مع وقوف العماد رودولف هيكل، علينا أن نطالب في كل ثانية ودقيقة وساعة، "سلحوا جيشنا الوطني اللبناني"، من أي مصدر كان، وليكن هذا القرار الأول في أي اجتماع وزاري، أو مجلس الدفاع الأعلى الذي ندعو دائماً إلى انعقاده، من أجل يتخذ الخطوة الأولى لتسليح الجيش بمنظومات أسلحة حديثة قادرة على ردع العدوان الاسرائيلي المستمر، وحماية المواطنين في الداخل، حرصاً على دم أبنائنا في الجيش اللبناني.

الجيش يتمتع بالمناقبية، وقائده معروف بانضباطه ومناقبيته ونزاهته، ولكن عليكم أن تتخذوا بجرأة كبيرة، ومن ضمن ما يطلب منكم من الدول الكبرى، أن تسلحوا جيشنا كي يقوم بواجباته، دفاعاً عن وطننا لبنان، أرضاً وبحراً وجواً، لكي يبقى لنا وطن لنا ولأبنائنا من بعدنا، ولكي يكون هناك تراب نستطيع أن ندفن فيه بعد أن نموت، وأن يعيش أبناؤنا في الوطن النهائي، الذي ارتضيناه جميعاً وطناً لنا.

عاش وطننا لبنان، عاش العماد رودولف هيكل قائد جيشنا الوطني.