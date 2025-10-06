living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

أسرار الصحف ليوم الأثنين 6 تشرين الأول 2025

6
OCTOBER
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

 اللواء: أسرار

لغز
تم تأخير تعيين أعضاء المجلس الدستوري العتيد بسب عدم التوافق على الأسماء الخمسة التي سيتم اختيار أصحابها في مجلس النواب!

 

غمز
تبين لوزير المالية أن الأعطال شبه الدائمة في النظام الألكتروني في الوزارة والذي يعطل مصالح المواطنين ويؤخر مهمات صناديق الجباية سببه عدم تزويد آلات الكوميبوتر ببطاريات « ups» تؤمن إستمرار التشغيل عند إنقطاع التيار الكهربائي، فطلب الوزير تركيبها خلال بضعة أيام فقط!

 


همس
وصف قطب دستوري بارز تصرفات بعض المسؤولين أنها نوع من show off»» لا تخدم مفهوم ترسيخ عودة دولة القانون لأنها تتم خارج إطار الصلاحيات الدستورية!

 

 

 

 

البناء: خفايا وكواليس

خفايا

قال مصدر دبلوماسي عربي إن ما تضمنه بيان وزراء خارجية الدول العربية والإسلامية حول رد حركة حماس على خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف الحرب على غزة، يشكل نوعاً من التوازن التفاوضيّ في وضعية المفاوض الفلسطيني في ثلاث نقاط، الأولى ربط تسليم الأسرى بوقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة في المرحلة الأولى من تطبيق الخطة، الثانية التمسك بربط مصير غزة مع الضفة الغربية تحت سلطة حكومة فلسطينية تمثل نواة الدولة الفلسطينية من خلال حوار فلسطيني فلسطيني برعاية عربية، والثالثة ربط مصير سلاح المقاومة والتطبيع العربي الإسرائيلي بقيام الدولة الفلسطينية ضمن إطار حلّ الدولتين، واعتبر المصدر أن التوازن الواقعي هو ما يتصل بالنقطة الأولى باعتبار النقطتين الثانية والثالثة تصطدمان بفيتو إسرائيلي.

 

كواليس

قال مصدر سياسي لبناني إن المشهد الحكومي كئيب وعاجز عن تحقيق أي تقدم في أي من الملفات، بما في ذلك أبسط الملفات التي تحدثت عنها الحكومة في بيانها الوزاري، وإن هذا المشهد الكئيب ناجم عن الطابع الكيدي الذي يحكم مواقف حكومية كثيرة، ما تسبب بنفور الفريق المؤيد لرئيس الجمهورية وإحباط الوزراء الذي يمثلون حيثيات غير حزبية وذات مكانة دوليّة راهنوا على تشكيل فريق مع رئيس الحكومة للسياسات الاستراتيجية وصُدموا بحجم تأثير مجموعة من الهواة على رسم السياسات الحكومية وحجم ثقة رئيس الحكومة بهم.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout