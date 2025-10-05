الريجي تضبط معملا لتصنيع المعسل المزور في الهرمل

A + A -

أعلنت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي"، في بيان، أنه في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها إدارة الريجي لمكافحة التهريب، داهم جهاز مكافحة التهريب التابع للريجي منطقة حوش السيد علي في الهرمل، حيث تم ضبط مصنع لتصنيع المعسّل المزوّر.

وخلال المداهمة، جرى مصادرة المعدات والمواد الأولية المستخدمة في عملية التصنيع، إضافة إلى كميات كبيرة من المعسل المزور تُقَدّر بحوالي سبعة أطنان.

وأكدت الريجي مجددًا حرصها على مكافحة كل أشكال التهريب والتزوير، وشددت على مواصلة جهودها في حماية السوق اللبنانية من المنتجات غير الشرعية، بالتعاون مع القوى الأمنية والإدارات المعنية.