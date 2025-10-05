الأنباء الكويتية: هذا ما قاله رئيس الجمهورية عن احتمال تعرض لبنان إلى حرب إسرائيلية وشيكة... التفاصيل

A + A -

الأنباء الكويتية: نقل زوار قصر بعبدا عن رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قوله، ردا على أسئلتهم عن احتمال تعرض لبنان إلى حرب إسرائيلية وشيكة، انه لم يسمع من أحد في نيويورك شيئا عن احتمال حصول حرب، على الرغم من كل ما قيل عن تهديدات إسرائيلية في هذا الخصوص، إلا ان رئيس الجمهورية اشار إلى انه لا يستطيع معرفة ما يمكن ان يقوم به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وقد حث عون زواره على المبادرة والقيام بمشاريع في البلد، انطلاقا من توافر الأمن والاستقرار، وكرر الكلام عن ان البلد لا يقوم إلا على سواعد أبنائه في حال إقدامهم على الاستثمار، وقد سبق للرئيس قول هذه الكلام أمام أبناء الجالية اللبنانية في نيويورك، مشيرا إلى ان لبنان لا يحتاج إلى مساعدات، بل إلى استثمارات.